2023-12-25 14:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە پرسەنامەیەکدا کە ئاڕاستەی بنەماڵەی کۆچکردووی کرد، سەرۆکی یەکێتی دەڵێت، “کۆچیدوایی لالە سەرحەد خەلیفە یونس، کەسایەتی دیاری ئێلی…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی پرسەنامەیەکی ئاڕاستەی بنەماڵەی لالە سەرحەد خەلیفە یونس کرد appeared first on Esta Media Network.