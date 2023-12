2023-12-25 15:42:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە دوێنێوە دوو جوتیاری دانیشتووی گوندی تۆپزاوا دەستگیرکراون هەرچەندە بڕیاربوو ئەمڕۆ ئازادبکرێن، بەڵام دادگای کەرکوک رەتیکردەوە ئازادیان بکات.…

