2023-12-25

پارێزگاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، بۆ دەستپێكردنەوەی گەشتە ئاسمانییەكان لەگەڵ توركیا لە گفتوگۆی بەردەوامدان. هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێمانی رایگەیاند، لە…

