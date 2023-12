2023-12-25 17:48:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەکینی پایتەختی چین پلەی گەرمی پێوانەیی لە خوار سفرەوە تۆمارکرد کە بۆ یەکەمجارە لە ماوەی زیاتر لە 70…

The post لەچین پلەی گەرما دابەزینێکی تۆمار کرد کە ماوەی زیاتر لە 70 ساڵە رووینەداوە appeared first on Esta Media Network.