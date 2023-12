2023-12-25 18:32:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەنتەری هەڵبژاردنی کەرکوک-سەڵاحەدینی یەکێتی وەڵامی سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ دەداتەوەو دەڵێت، ” وەڵامێک بۆ ئامارە هەڵە و پەڵەکانی…

The post سەنتەری هەڵبژاردنی یەکێتی وەڵامی نەوەی نوێ دەداتەوە appeared first on Esta Media Network.