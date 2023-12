2023-12-25 19:34:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پزیشکێکی پسپۆڕی ژنان و منداڵبون و نەزۆکی باس لە هۆکارەکانی نەزۆکی دەکات و ئەوەش روون دەکاتەوە کە بە…

The post بە کێ دەوترێت نەزۆک؟ appeared first on Esta Media Network.