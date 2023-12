2023-12-25 22:20:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دژەتیرۆر دەستگیرکردنی دوو “تیرۆرست”ی لە شاری کەرکوک راگەیاند کە پێشینەی کاری تیرۆرستییان هەبووە. بەڕێوبەرایەتیی گشتیی دژەتیرۆر لە راگەیاندراوێکدا…

The post دژەتیرۆر دەستگیرکردنی دوو “تیرۆرست” رادەگەیەنێت appeared first on Esta Media Network.