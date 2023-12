2023-12-25 23:12:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاسایشی هەولێر ‎دەستگیرکردنی دوو كەس ‎بە تۆمەتی کوشتنی زاوایەکیان رادەگەیەنێت. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئاسایشی هەولێر رایگەیاند، دوای ئەوەی رۆژی…

