2023-12-26 09:27:02 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە وەڵامی هێرشەکانی شەوی رابردووی سەر بنکەکانیان لە هەولێر، هێزەکانی ئەمریکا بڵاویکردەوە هێرشیان بۆ سەر چەند بنکەیەکی گروپە…

The post ئەمریکا وەڵامی هێرشەکانی سەر فڕۆکەخانەی هەولێری دایەوە و قوربانیی لێکەوتەوە appeared first on Esta Media Network.