2023-12-26 11:56:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ جارێکی دیکە بەهای زێڕ لەبازاڕەکانی جیهان و هەرێمی کوردستان بەرزبووەوە، پاش ئەوەی لە چەند رۆژی رابردوودا دابەزینی…

The post جارێکی دیکە بەهای زێڕ بەرزبووەوە appeared first on Esta Media Network.