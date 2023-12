2023-12-26 15:26:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایدەگەیەنێت، لیوا هاشم تێکۆشەرێکی دێرین و دیاری رۆژە سەختەکانی شۆڕشی نوێ بوو. بافڵ جەلال…

