2023-12-26 15:58:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئاماری تەندروستیی کەرکوک، ئەمساڵ بەراورد بە ساڵی رابردوو، ژمارەی تووشبووانی شێرپەنجە لەو شارەدا کەمیکردووە. د. زیاد خەڵەف،…

The post تەندروستیی کەرکوک: ژمارەی تووشبووانی شێرپەنجە کەمیکردووە appeared first on Esta Media Network.