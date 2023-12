2023-12-26 17:58:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزی ئەمریكا لە بەغداد هۆشداریدەدات لە هێرش بۆ سەر هێزەكانی ئەمریكا و هاوپەیمانان لە عێراق. ئەلینا رۆمانۆسكی، باڵیۆزی…

