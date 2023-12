2023-12-26 17:58:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمشەو یەکەم و دووەم گۆڵکاری مێژوویی یانەی ریاڵ مەدرید، لە خولی سعودی رووبەڕووی یەک دەبنەوە. بڕیارە ئەمشەو هەردوو…

The post یەکەم و دووەم گۆڵکاری مێژوویی ریاڵ مەدرید رووبەڕوو دەبنەوە appeared first on Esta Media Network.