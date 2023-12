2023-12-26 19:56:39 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم دەستگیركردنی چوار تۆمەتبار لە دوو چالاكیی هێزەکانی ئاسایشی رۆژئاوای سلێمانی رادەگەیەنێت. دەزگای ئاسایشی هەرێم لە…

The post ئاسایشی سلێمانی چوار تۆمەتبار دەستگیردەكات appeared first on Esta Media Network.