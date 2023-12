2023-12-27 10:24:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەوی رابردوو، یانەی نەسڕ بە ئەنجامێکی گەورە لە یانەی ئیتیحادی بردەوە و سێ خاڵی گرنگی بەدەستهێنا و هەنگاوێک…

The post رۆناڵدۆ بووە گۆڵکاری ساڵی 2023 appeared first on Esta Media Network.