2023-12-27 10:24:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ لەلایەن فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانەوە گوندی توتەقەڵ لە سنووری ناحیەی ئاغجەلەری سەر بە قەزای چەمچەماڵ بۆردوومان کرا. بەپێی…

The post گوندێكی سنووری چەمچەماڵ بۆردومانکرا appeared first on Esta Media Network.