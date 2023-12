2023-12-27 13:24:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی چەمچەماڵ رایگەیاند، لە بەیانی ئەمڕۆوە تا ئێستا سێ جار سنووری گوندی توتەقەڵ_ی سەر بە ناحیەی ئاغجەلەر بۆردومانکراوە…

