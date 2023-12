2023-12-27 14:22:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک کۆماری ئێران بە سەردانێک دەچێتە ئەنقەرە و بەرپرسێکی تورکیا ئامانجەكەی ئاشكرادەكات. بڕیارە پێنجشەممەی هەفتەی داهاتوو 4ی كانونی…

