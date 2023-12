2023-12-27 14:22:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای سێ رۆژ لە دەستگیرکردنیان لەسەر سکاڵای فیرقەی 19 ی سوپای عێراق دوو جوتیارەکەی گوندی تۆپزاوا ئازادکران. ئەمڕۆ…

The post دوو جوتیارەکەی گوندی تۆپزاوا ئازادکران appeared first on Esta Media Network.