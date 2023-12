2023-12-27 16:48:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوبەرایەتیی گشتیی هەواڵگری و ئاسایشی سەر بە وەزارەتی بەرگریی عێراق، دەستگیرکردنی 4 تیرۆرستی بە هاوکاری بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دژەتیرۆر…

