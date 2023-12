2023-12-27 18:28:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق داوای پێداچوونەوە بە یاسای دادگای فیدراڵیدا دەكات و لیژنەیەك بۆ ئەو مەبەستە پێكدەهێندرێت. نووسینگەی راگەیاندنی…

The post سودانی لیژنەیەك بۆ پێداچوونەوە بە یاسای دادگای فیدڕاڵی پێكدەهێنێت appeared first on Esta Media Network.