2023-12-27 18:28:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، تا ئەو كاتەی رێككەوتن دەكرێت بەغداد پارە بۆ مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم دەنێرێت. كاروان…

The post كاروان یاروەیس: ئەو كاتەی رێككەوتنێكی نوێ دەكرێت بەغداد پارە بۆ مووچە دەنێرێت appeared first on Esta Media Network.