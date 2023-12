2023-12-27 20:12:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بانكی ناوەنديی عێراق رایدەگەیەنێت، لە ماوەی 11 مانگی ئەمساڵدا ژمارەیەك بانك و كۆمپانیای ئاڵوگۆڕی دراو لە عێراق بە…

The post راگەیەندراوێك لە بانكی ناوەندیی عێراقەوە appeared first on Esta Media Network.