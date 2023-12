2023-12-28 09:59:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زۆرێک لە خەڵکی لە هەموو تەمەنەکان، لەگەڵ هاتنی وەرزی زستان هەست بە سووربوونەوە و قڵیشانی لێوەکان دەکەن تەنانەت…

The post بۆچی لە وەرزی زستاندا لێوەکان زیاتر دەقڵیشێن appeared first on Esta Media Network.