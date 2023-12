2023-12-28 09:59:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەریەك لە رۆمانیا و بولگاریا گەیشتنە رێككەوتن لەگەڵ نەمسا بۆ چوونە ناوچەی شنگنی ئەوروپی تایبەت بە ئازادیی گەشتكردنی…

The post دوو وڵاتی دیكە دەچنە ناوچەی شنگن-ەوە appeared first on Esta Media Network.