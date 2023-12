2023-12-28 11:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەڵوەرین و لاوازی قژ لە خانمان و پیاواندا بڵاوە و یەکێکە لە گرفتەکان کە چەندین کەسی گرفتار کردووە،…

The post گرنگترین ڤیتامین و کانزاکان بۆ بەهێزبوون و پاراستنی تەندروستیی قژ appeared first on Esta Media Network.