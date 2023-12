2023-12-28 16:16:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاش نیوەڕۆی ئەمڕۆ گوندێكی سنووری چەمچەماڵ بۆردومانكرا، ئەمەش دوای ئەو بۆردومانانە دێت كە بەیانیی دوێنێ گوندێكی دیكەی سنوورەكەی…

The post گوندێكی سنووری چەمچەماڵ بۆردومانكرا appeared first on Esta Media Network.