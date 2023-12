2023-12-28 16:16:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێكخراوێكی سەر بە نەتەوە یەكگرتووەكان بە بڕی تا 35 هەزار دۆلار هاوكاریی دارایی پێشكەش بە خانمانی خاوەنكار دەكات.…

