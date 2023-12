2023-12-28 18:04:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەیف سامی وەزیری دارایی عێراق رێنماییەكی نوێی بۆ فەرمانبەرانی وەزارەتەكەی تایبەت بە دەوامكردن لە رۆژانی هەینی و شەممە…

The post وەزیری دارایی رێنماییەكی نوێی بۆ دەوامكردن لە رۆژانی هەینی و شەممە دەركرد appeared first on Esta Media Network.