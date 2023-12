2023-12-28 18:04:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی تورکیا ئاماژەی بەوەکردووە، “یەدەگی نێودەوڵەتیی وڵاتەکەی گەیشتووەتە بەرزترین ئاست لە مێژووی وڵاتەکەیدا و 145 ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە”.…

The post یەدەگی بانکی ناوەندیی تورکیا گەیشتووەتە زیاتر لە 145 ملیار دۆلار appeared first on Esta Media Network.