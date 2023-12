2023-12-28 21:02:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی عێراق رایدەگەیەنێت، لە ئەمساڵدا زیاتر لە 7 هەزار كەس بەتۆمەتی مامەڵەكردن بە ماددە ھۆشبەرەكان سزادراون.…

