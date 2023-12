2023-12-28 22:20:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئەنجامی رەسمی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراقی راگەیاند و لە کەرکوک 595 هەزار و 121…

