2023-12-29 11:09:02 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی سەندیكای شۆفێران لە سلێمانی رایدەگەیەنێت، ئەم چەند رۆژە كە پشوو راگەیەندراوە بەبۆنەی ساڵی نوێوە ئەو شۆفێرانەی لۆگۆی…

The post شۆفێرانی تاكسی ئاگاداردەكرێنەوە appeared first on Esta Media Network.