2023-12-29 13:22:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێم رایدەگەیەنێت، پێشنیازكراوە چەند ماددەیەكی نوێ بۆ بەشەخۆراكی مانگانەی هاوڵاتییان زیادبكرێت و دەشڵێت، “ئەو پێشنیازە…

