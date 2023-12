2023-12-29 13:22:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، تائێستا سەرۆكایەتیی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق هیچ نووسراوێكی تایبەت بە بودجەی ساڵی 2024…

The post لیژنەی دارایی پەرلەمان رەخنە لە حكومەت دەگیرێت appeared first on Esta Media Network.