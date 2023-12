2023-12-29 15:16:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی پێشبینییەكانی كەشناسی رۆژی 31ی 12 و رۆژی یەكی 1ی 1 باران نابارێت و كەشوهەوا لەناوچەكانی هەرێمی…

The post پێشبینییەكان بۆ كەشوهەوای شەوی سەری ساڵ راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.