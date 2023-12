2023-12-29 15:16:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی كەركوك رایدەگەیەنێتن هەركەسێك دەموچاوی داپۆشرابێت رێوشوێنی یاسایی بەرامبەر دەگیرێتەبەر. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی كەركوك كە وێنەیەكی…

The post ئاگادارییەك لە پۆلیسی كەركوكەوە appeared first on Esta Media Network.