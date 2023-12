2023-12-29 17:04:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی دەستەی دەستپاكی دەڵێت، وەزیر هەن لە هەردوو حكومەتی ئێستا و پێشوو لەژێر لێكۆڵینەوەدان، دەشڵێت، لەمساڵدا 12 تۆمەتبار…

