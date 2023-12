2023-12-29 18:38:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی كەركوك هەڵمەتێكی بۆ رێگری لە بڵاوبوونەوەی دیاردەی سواڵكردن ئەنجامدا و دەستگیركردنی 26 كەسیش رادەگەیەنێت. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای…

The post لە كەركوك هەڵمەتێك بۆ رێگری لە سواڵكردن ئەنجامدرا appeared first on Esta Media Network.