2023-12-29 21:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سلێمانی تەنها لە سێ رۆژدا 150 چارەخواز شوشتنەوەی گورچیلەیان بۆ ئەنجامدراوە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی سلێمانی دەڵێت، شوشتنەوەكە…

The post تەندروستیی سلێمانی: لە سێ رۆژدا 150 كەس شوشتنەوەی گورچیلەیان بۆ كراوە appeared first on Esta Media Network.