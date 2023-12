2023-12-29 21:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حكومەتی هەرێم لە پەیامێكدا بوونی بارەگا و بنكەی ئیسرائیل لەناو خاكی هەرێمی كوردستاندا رەتدەكاتەوە. پێشەوا هەورامانی، وتەبێژی حكومەتی…

