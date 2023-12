2023-12-29 23:46:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دارایی هەرێم روونكردنەوە لەبارەی بڕی داهات و چۆنیەتی دابینكردن و دابەشكردنی مووچەی مووچەخۆران لەمساڵدا دەدات. وەزارەتی دارایی و…

