2023-12-30 09:14:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شوێنەوارناسە چینییەکان پاشماوەی کۆشکێکی چوار هەزار ساڵەیان لە شارێکی کۆنی ئەو وڵاتە دۆزیەوە کە رووبەرەکەی نزیکەی 17 هێکتار…

