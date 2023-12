2023-12-30 10:48:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاگر لە نهۆمی سەرەوەی پرۆژەی نیشتەجێبوونی شاری نەورۆز لە سلێمانی كەوتەوە و تیمەكانی ئاگركوژێنەوە سەرقاڵی كۆنتڕۆڵكردنین. بەیانیی ئەمڕۆ…

