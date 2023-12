2023-12-30 11:44:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عێراقی پلەی 48ی لەسەر ئاستی جیهان و دووەم لە رۆژهەڵاتدا بەدەستهێناوە لە زۆری منداڵ خستنەوەدا، كە تیایدا ژمارەی…

The post عێراق لە زۆری منداڵ خستنەوەدا لە پلەی دووەمدایە appeared first on Esta Media Network.