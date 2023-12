2023-12-30 13:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە بەشەناوخۆیی زانکۆی کیتاب لە پردێ شەڕ روویدا و سێ خوێندکاری زانکۆکە بە چەکی تاپڕ بریندارکران. پەیامنێری تۆڕی…

The post لەبەشە ناوخۆیی زانکۆیەک شەڕ روویدا و سێ خوێندکار بریندارکران appeared first on Esta Media Network.