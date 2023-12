2023-12-30 13:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێكخراوێكی بواری پەنابەران رایدەگەیەنێت، تەنها لەمساڵدا 21 هەزار كەس لە هەرێمەوە بۆ وڵاتانی ئەوروپا كۆچیان كردووە. بەکر عەلی،…

