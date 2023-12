2023-12-30 14:48:32 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق رایدەگەیەنێت، “73 ملیۆن دۆلارمان بۆ هاریکاری لە باشترکردنی خزمەتگوزارییەکان پێشکەشی عێراق کردووە”. ئەلینا رۆمانۆسكی،…

The post ئەمریکا 73 ملیار دۆلاری بۆ باشترکردنی خزمەتگوزارییەکان داوەتە عێراق appeared first on Esta Media Network.