2023-12-30 14:48:32 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی بلومبێرگ لیستی 500 دەوڵەمەندترین کەسی جیهانی لە ساڵی 2023 بڵاوکردەوە و بەپێی ئەو داتایانەش کۆی داهاتی هەموویان…

The post بلومبێرگ: کۆی داهاتی 500 دەوڵەمەندترین بازرگانی جیهان لەمساڵدا زیاترە لە 1 ترلیۆن دۆلار appeared first on Esta Media Network.